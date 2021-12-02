30 yaşında iki çocuk annesiydi! Büyük acı!

İHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Aylin Alkutay (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA VURUP ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı.

Aylin Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan Mehmet A., ise suç aletiyle gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından Alkutay’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KENDİSİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre de Mehmet A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğü, akşam da görmek istediği için eve gittiği, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için bu eylemi yaptığını söylediği belirtildi.

Olay sonrası kendisini de öldürmeyi düşündüğünü söyleyen Mehmet A., yapamadığını ifade ettiği kaydedildi.

GENÇ KADININ CENAZESİ ALINDI

Hayriye Aylin Alkutay'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin alınması sırasında annesi Kezban Alkutay'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

KARDEŞLERİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hayriye Alkutay'ın cenazesi, ikindi vakti toprağa verilmek üzere Döşemealtı ilçesine götürüldü. Saldırıda yaralanan Murat ve Ahmet Emre Alkutay'ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

ÜLKÜ OCAKLARINDA GÖNÜLLÜYDÜ

Genç kadının, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.

MHP'Lİ VEKİL VE İL BAŞKANINDAN TAZİYE

Acı haberin ardından MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, “Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay evladımızı zalimce bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayriye evladımıza Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır, başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise “Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” sözlerine yer verdi.