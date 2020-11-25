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Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova'dan yapılan ithalat hariç olmak üzere yüzde 30'dan yüzde 3'e indirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararla, kararın dipnotlarında yapılan düzenlemeye göre, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ayçiçek tohumu yağı ithalatında, yüzde 3 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6 euro toplu konut fonu uygulanacak.

Söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.