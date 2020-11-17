Aybüke bebek davasında karar!

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Olay, 4 Eylül tarihinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi Sitesi önünde sabah saatlerinde meydana gelmişti.

Zafer Samancı'nın haberine göre Samet Kurt'un kullandığı ve içinde eşi Teslime Kurt ile 2 yaşındaki kızları Aybüke'nin bulunduğu araca kırmızı ışıkta beklerken arkadan hızla gelen Emel Gümüş yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada arka koltukta bebek koltuğunda bulunan Kurt çiftinin 2 yaşındaki kızı Aybüke Kurt ağır yaralandı. Kurt, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

120 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan yaklaşık 10 gün önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve kaza sırasında da yine 120 promil alkollü olduğu tespit edilen ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Emel Gümüş Savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak Konya Kapalı E tipi cezaevine konuldu.

Emel Gümüş, Konya Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez çıktığı hakim karşısında 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Kazada 2 yaşındaki evlatlarını kaybeden Kurt çifti birbirlerine sarılarak gözyaşına boğuldu.

5 yıl hapis cezasına çarptırılan Emel Gümüş

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Baba Samet Kurt, sanığın aldığı cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek “Suç makinesi gibi olan biri benim evladımın canını aldı. Verilen karara saygı duymuyorum. Bu karara tekrar itiraz edeceğiz. Benim evladımın canı gitti. Alacağı ceza bu olmamalıydı” dedi.

Anne Teslime Kurt ise gözyaşları arasında “Benim evladım daha 2 yaşındaydı. Verilen ceza çok az. Alkollü bir şekilde sen bu arabaya biniyorsan birini öldürmeye teşebbüs ettin” ifadelerini kullandı. Kurt ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu ise verilen karara itiraz edeceklerini belirterek ceza kamu vicdanını tatmin etmeyeceğini söyledi.