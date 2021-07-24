Avustralya'da kısıtlama protestosu!

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Delta varyantının etkili olduğu ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, en büyük iki kent Sydney ve Melbourne'de toplanan binlerce gösterici, kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istedi.
"Özgürlük" istediklerini belirten pankartlar taşıyan göstericiler, "Avustralya uyan", "Yeter artık", "Aşıya hayır maskelerinizi indirin", "Haklarımız var" sloganları attı.
SYDNEY'DE ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI
Sydney'deki Victoria Park'tan kent merkezindeki belediye binasına yürüyen göstericilerin, polise plastik şişeler ve bazı maddeler atması üzerine arbede çıktı.
Aralarında atlı polislerin de bulunduğu güvenlik güçleri izinsiz gösteriye müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
Yeni Güney Galler (NSW) polisinden yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkının tanıdığını ancak protestonun halk sağlığı kurallarını ihlali ettiği kaydedildi.
Melbourne'de kent merkezinden Victoria Eyalet Parlamentosu önüne yürüyen göstericiler, yasak karşıtı pankartlar taşıdı. Polisin yoğun önlem aldığı gösteride gözaltına alınanların olmadığı bildirildi.
SYDNEY'DE VAKA SAYILARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Delta varyantı vakalarının en çok görüldüğü Sydney'de, son iki günde 299 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.
Vakaların artmasıyla ulusal acil durum ilan edilen ve son 4 haftadır tam kapanmanın uygulandığı kentte ancak makul mazeretle evden çıkılabiliyor.
Avusturalya'da son 24 saatte 176 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Ülkede salgının başladığı 25 Ocak 2020'den bu yana 32 bin 935 vaka kaydedildi, 916 kişi de Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!