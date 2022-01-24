Avukat Dilara'yı katletmişti! İşte o an!

İstanbul Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez (29), “tasarlayarak öldürme”, “silahla yağmaya teşebbüs”, “silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
CİNAYET ANI KAMERADA
İHA'da yer alan son dakika haberine göre korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor.
PEŞ PEŞE ATEŞ EDİYOR
Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez’in Yıldız’ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor.
POLİSİ GÖRÜNCE YERE YATIP TESLİM OLUYOR
Bu sırada mekanda bulunan 2 kişinin de kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.
ŞÜPHELİ İFADESİNDE NE DEMİŞTİ
Şüpheli sorgusunda, olaydan 1 yıl önce avukat ararken tanıştıklarını ve aralarında duygusal yakınlık olduğunu söyleyerek, “Nişanlandık. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Olay günü mekana gittiğimizde mafya kılıklı 2 adam yanımıza geldi.
Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum.
10 GÜN BOYUNCA DİLARA'NIN EVİNDE KALMIŞTI
O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım” demişti. Şüpheli Oktay Dönmez’in cinayetten 10 gün önce çilingire kapıyı açtırarak Dilara Yıldız’ın evine girdiği ve 10 gün boyunca Yıldız’ın eve gelmesini beklediği ortaya çıkmıştı.
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