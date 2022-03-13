Organizatörlere göre Floransa'nın Santa Croce Meydanı'nda 20 bin kişinin toplandığı mitingde çok sayıda Ukrayna bayrağı ve "Savaşa hayır" dövizleri taşındı.

Mitingde konuşan Nardella, "Ukrayna'ya şunu söylemek istiyorum: Yalnız değilsiniz. Biz sizinleyiz. Meydanlara inen tüm vatandaşlara, belediyelere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Nardella, böyle bir savaş karşısında sessiz kalamayacaklarını, Ukrayna halkının özgürlüğü ve demokrasisini savunmak için meydanlara inmeyi sürdüreceklerini söyledi.