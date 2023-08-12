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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da 1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!

        Avcılar'da 1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!

        Avcılar'da alacak verecek tartışması nedeniyle, şüpheliler bir evi kurşunladı. Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken saldırganları arama çalışması devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 13:44
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        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
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        Avcılar'da dört katlı bir apartmanın bahçe katındaki daireye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunlar koltuklara isabet ederken, şans eseri evdeki 5 kişiden yaralanan olmadı. Dairede yaşayanlar ise saldırının alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden yakınları tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın bahçe katındaki daireye saat 01.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Bir otomobille evin yakınına gelen iki şüpheli silahla iki el ateş etti. Ardından da olay yerinden uzaklaştılar.

        Kurşunlar evdeki iki koltuğa isabet ederken, evde bulunan 5 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Paniğe kapılan 5 kişi bir süre banyoya saklandı.

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        Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de inceleme yaptı.

        1000 LİRALIK ALACAK-VERECEK MESELESİ

        Saldırı yapılan evde oturan Berat Oğur, isabet alan odanın yanında uyumaya hazırlandığı sırada iki silah sesi duyduğunu, ateş eden iki kişiden birinin yakınları Yunus K. olduğunu öne sürdü.

        Saldırganlardan birinin gülerek, "Gidelim, bu kadar yeter" dediğini de iddia eden Oğur, "Olayın nedeni küçük bir alacak-verecek meselesi. Bin liralık alacak verecek meselesi. Borçlu olan onlar, kurşunu yiyen yine biz. Tehdit mesajları da var. Ondan başka kimseyle düşmanlığımız yok" dedi.

        "PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

        Kurşunlardan birinin isabet ettiği pencerenin hemen önünde babaannelerinin uyuduğunu ona bir şey olmasından korktuklarını belirten abla Derya Oğur ise, "Saldırıdan sonra eve giremedik. Psikolojimiz bozuldu. Evde kalmayı düşünmüyoruz. İki kurşun sıktılar ama canımızı alacak kadar korkuttu bizi. 5 kişi korkudan banyoya girdik. Polisi arayacaktık, korkudan numarasını unuttuk" diye konuştu.

        #alacak verecek tartışması
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