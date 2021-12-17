13 maddelik Gelir Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 95 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre kanun teklifine göre vergi sadece asgari ücretlilerden muaf tutulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önce tüm çalışanlar maaşlarında asgari ücret geliri kadar tutarın muaf tutulup vergi alınmayacağı açıklaması yapmıştı. Ancak kanun teklifi bakanlığın açıklamasının aksine çıktı ve asgari ücretliler dışındaki vergi müjdesi gerçekleşmedi.