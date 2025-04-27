Artvin’de Şavşat Karayolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat Karayolu'nun yaklaşık 25. kilometresinde meydana geldi. Şavşat istikametine seyir halinde olan bir sürücü, yamaçtan ufak taşların düştüğünü fark ederek aracını durdurdu. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlayan sürücü, kısa süre sonra büyük bir kaya parçası ve toprak kütlesinin karayoluna indiği anları görüntüledi.

Heyelan nedeniyle çevreyi yoğun toz bulutu kaplarken, yolda araç bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Trafiğe kapanan yolda, Karayolları ekipleri tarafından temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.