Artan fiyatlar mamaları da vurdu!

Son günlerde kedi ve köpek mamalarındaki artış hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan petshop sahibi Serkan Özkün, "Son dönemde yüzde 40'ın üzerinde bir artış gerçekleşti. Öyle ki bir markanın 1 kiloluk fiyatı 130 TL'ye kadar çıktı. Her şey yurt dışından geliyor. Daha önce 2 kilo alan da artık 1 kilo almaya başladı." dedi.

Hayvanseverler ise 15 kiloluk bir mamanın 300 küsur liradan 500 TL'ye dayandığına dikkat çekti. Mamaların hayvanlar için temel gıda maddesi olduğuna dikkat çeken hayvanseverler sosyal medyada 'Mamalardaki yüzde 18 KDV kaldırılsın' kampanyası da başlattı.