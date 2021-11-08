Arkadaşını sokakta bıçakla öldürdü

DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, elektrik işleri yapan Rıza K. ile arkadaşı olduğu öğrenilen Ömer Arslan, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.

Her ikisi de alkollü olduğu öğrenilen ikilinin arasında büyüyen tartışma sokakta devam etti. Bu sırada Rıza K. belinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Ömer Arslan'ı ağır yaraladı. Bir anda kanlar içinde kalan Ömer Arslan, çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Rıza K.'nin zaman zaman Ömer Arslan'dan borç para aldığını ve bazen geri ödemediğini tespit etti.

Arkadaş olan ikilinin böyle geri ödenmeyen bir borç para yüzünden tartıştıkları tespit edildi. Şüpheli Rıza K.'nin kavga sırasında cinayet olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Rıza K.'nin daha önceden 7 kez polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.