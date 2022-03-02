Arkadaş vahşeti, cezaevinden itirafla ortaya çıktı!

DHA

Düzce'de, 11 Ekim 2021'de arkadaşları tarafından evinden alınan Sertan Yalçın'a (21) bir daha ulaşılamadı. 5 aydır kendisine ulaşılamayan Yalçın'ın cansız bedeni, cezaevindeki bir şüphelinin cinayet itirafında bulunmasıyla başkasına ait mezarda bulundu.

Beyciler Mahallesi'nde, askerden yeni gelen Sertan Yalçın, geçen yıl 11 Ekim sabahı arkadaşları tarafından evinden alındı. Oğlundan bir daha haber alamayan Hasan Ali Yalçın da polise haber verdi. İhbarla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ŞÜPHELİLER KAÇTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sertan Yalçın'ın, Konuralp bölgesinde çiftliğe götürüldüğü ve buradan çıkmadığı tespit edildi. Yalçın'ı evden alan İ.B., Y.E., E.A., S.A. ve D.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde, dövdükleri Yalçın'ın çiftlikten kaçtığını öne sürdü. Dövme nedeni hakkında konuşmayan 5 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftlik ve çevresindeki aramalarda ise Yalçın'a ulaşılamadı.

CEZAEVİNDEN CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Sertan Yalçın'ın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu. Ekipler, 5 aylık süreçte birçok bölgede çalışma yaparken, cezaevindeki şüphelilerden biri, cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Yalçın'ı öldürdükten sonra Yığılca'nın Çamlık köyündeki Çamlık Mezarlığı'nda başkasına ait mezara gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmayla Yalçın'ın cansız bedeni, mezardan çıkarıldı.

Sertan Yalçın'ın cansız bedeninde darp izleri ve kırıklara rastlanılırken, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.