Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem bunalttı
Antalya'da yüksek sıcaklık ve nem bunalttı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar denize ve Manavgat Şelalesi'ne akın etti
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Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar da serinlemek için Manavgat Şelalesi'ni tercih etti.
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Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'e ulaştı. Sıcaklık ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu.
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Vatandaşlar ve tatilciler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.
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Bazı tatilciler sahil bandındaki ağaçların altında yürüyüş yaparken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
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Konyaaltı sahilinde bir grup gencin de tehlikeli olmasına rağmen kayalıklardan denize atladığı görüldü.
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Nem oranının yüksekliği nedeniyle kent üzerinde bulutlu bir görüntü oluşması dikkati çekti. Konyaaltı'nda varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.
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MANAVGAT ŞELALESİ'NE AKIN ETTİLER
Antalya'da doğal güzelliği ve buz gibi suyu ile dikkati çeken Manavgat Şelalesi, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenlerin adresi oldu.
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Manavgat Irmağı üzerindeki çağlayanın seyir teraslarında serinleyen tatilciler, dinlenme alanlarında vakit geçirdi. Bazı vatandaşların da şelalenin alt tarafında ırmağa atlayarak yüzdüğü görüldü.
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Şelaleye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çekip, anın keyfini çıkarıyor.
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Manavgat Belediyesi'nden alınan bilgiye göre şelaleyi yaz sezonunda günde ortalama 3-4 bin kişi ziyaret ediyor.