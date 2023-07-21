"İNSANLAR AZ VE GÜNEŞ YOK"

Denizin sabahın ilk saatlerinde çok güzel olduğunu kaydeden Elmira Kazybaeva, "Hava şu an çok güzel, serin. Biraz dinlendik ve denize girdik. Akşam da arkadaşımla sahilde uyuduk. Deniz sabah çok güzel, dalgası yok. İnsanlar az ve güneş de yok" diye konuştu.