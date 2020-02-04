AA

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, geçen yıl Kasım ayında Hayri Uyan (21) ile annesi Emine Uyan arasında tartışma çıkmıştı. Darp edilen anne Uyan, cüzdanındaki parasını gasp eden oğlundan şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan Hayri Uyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"BAZEN ŞEKERDEN KENDİNİ KAYBEDİYOR"

AA'da yer alan habere göre Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hayri Uyan (21),müşteki Emine Uyan ile avukatları katıldı. Anne Uyan, oğlunun şeker hastası olduğunu, olay günü şikayetçi olduğunu, karar günü şikayetçi olmadığını belirterek, "Günde 4 iğne vuruyor. Şekerden bazen kendini kaybediyor. Olay günü benden para istedi.

"YERDE SÜRÜKLEYİP BENİ DÖVDÜ"

Cüzdanımı açtı. Ben de buna kızdım. Cüzdanımı onun elinden almaya çalıştım. Cüzdanla birlikte beni sürükledi ve dövdü. Bir ara elinde bıçak gördüm. Ağza alınmayacak küfürler etti. Yine de şikayetçi değilim" dedi. Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

"KONUTTA NİTELİKLİ YAĞMA"DAN HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığı "Konutta nitelikli yağma ve darp" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı, tutukluluğunun devamına karar verdi.