"Annene kötü davranıyorsun!" Çekiçli vahşet!

DHA

Ankara'da Volkan Aydın, 'annesine kötü davrandığını' iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u, kafasına çekiçle vurarak feci biçimde öldürdü.

ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan Volkan Aydın ve Ö.C.A. ile E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ANNESİNİN AĞLADIĞINI GÖRMÜŞTÜM"

Aydın, verdiği ifadesinde, "Daha önceki zamanda kendi annesine kötü davrandığını ve kadının ağladığını gördüm.

"YÜZÜNE VE KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜM"

Olay anında Akkuş'u uyandırıp annesine yaptığı bu davranışı konuşmak istediğimi belirttim. Bunun üzerine bana tepki gösteren Akkuş'u, iş yerindeki çekiçle yüzüne ve kafasına vurarak öldürdüm" dedi.