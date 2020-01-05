DHA

Anne sütünün bebek için mucizevi bir besin olduğu uzmanlar tarafından yıllardır söyleniyor. Bebek ve anne için yararı saymakla bitmeyen bu besin, artık sanal ortam üzerinden de satılmaya başlandı.

İNTERNET SİTELERİ VE BLOGLARDA SATILIYOR

Kökeni çok eski dönemlere kadar uzanan sütannelik kavramı, artık internette. Anneler sütünü satmak için veya anne sütü satın almak için internet üzerindeki bazı sitelerde ya da bloglarda yasal olmayan yollarla bir araya geliyor.

100 MİLİGRAMI 100 TL'DEN SATIŞTA

DHA'da yer alan habere göre internet üzerinden satışı yapılan anne sütünü, genellikle çocukları için yeterli süte sahip olmayan veya bir hastalığı olan aileler satın alıyor. Bebeği için süt arayan anneler, internet üzerinden bu ailelere ulaşıyor. Bazı aileler bu sütü bebeğe fayda sağlaması için ücretsiz verirken bazıları ise 100 miligramını, 100 liradan satışa sunuyor.

"BU SİTELER YASAL DEĞİL"

İnternet üzerinden gerçekleştirilen sütanneliğin son yıllarda hızla arttığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi´nden Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada, "Emziren anneler yasal olmayan sitelerdeki annelerden süt arayışında bulunuyorlar. Bu iş ticarete dönüşmüş durumda. Bu siteler yasal değil ve ne yazık ki ülkemizde yaklaşık olarak mililitre başına 200 liraya kadar bu sütler satılıyor. Türkiye'de sütannelik gelenekselleşmiş bir yapı. Eskiden de süt annelik vardı fakat bu tanıdık yakın çevreden temin edilirdi. Son yıllarda ülkemizde bunlar sanal ortamda yaygınlaştı" dedi.

"UYGUN BAĞIŞÇIDAN SÜT ALINABİLİR"

Anne sütü satışının ticarete dönüştüğünü belirten İpek Ada, "Bebeğin anne sütüne ulaşması en doğal ve mahrem haklarından biri ve bunun ticarete dönüştürülmesi, para karşılığı satılmasını hoş karşılamıyoruz. Bu durumun önüne geçmek için ancak hastaneler ve Sağlık Bakanlığı´ndan onaylı merkezlerde, süt bağışçısı olmak isteyen anneye yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda uygun görülen bağışçıdan temin edilen sütler, uygun koşullarda saklanarak, güvenle her bebeğin anne sütüne ulaşma imkanı mevcut duruma gelebilir" diye konuştu.

"BEBEĞE HASTALIK BULAŞMA RİSKİ VAR"

Annelerin başka bir annenin sütünü almadan önce dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunan Öğr. Gör. Dr. İpek Ada, "Süt anneye herhangi bir tahlil yaptırılmıyor. Bu sütte HIV, hepatit gibi bakteriyel ya da viral bulaşıcı hastalıklar olabilir. Anne ilaç kullanıyor olabilir. Emzirme yoluyla bazı hastalıklar anneden bebeğe geçebilir. Anne alkol ya da sigara kullanıyor olabilir. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuğa habersiz bir şekilde bu hastalıkların bulaşmasına neden olursunuz" ifadelerini kullandı.

"BEBEK ENFEKSİYON KAPABİLİR"

Aileleri uyaran Ada, şöyle devam etti: "Süt annenin süt sağım sırasında göğüs hijyenine dikkat edip edilmediği bilinmediğinden bebekte ağız mantar enfeksiyonları başta olmak üzere pek çok mide-bağırsak enfeksiyonlarının da bu sayede çocuğa geçebileceği, süt anneden temin edilen süte karşı bebeğin alerjisi mevcut olabildiğinden gaz, kusma ve ishal gibi vücutta sıvı kaybına dayalı şikayetler görülebileceği ve süt anne başka bir bebeğin emmesi için sağdığı sütü uygun kap, ısı ve koşullarda saklamaz ve ulaştırmazsa hem sütün içeriğindeki besin değerinin düşebileceği, hem de sütün içerisinde üreyecek zararlı mikroorganizmalar ile bebeğin zehirlenmesine neden olabileceği unutulmamalıdır."

SÜTÜ OLMAYAN ANNELERE TAVSİYELER

Sütü olmayan annelere tavsiyelerde bulunan Ada, "Stres faktörlerini ortadan kaldırmalılar. Bunun sonrasında ise doğal besinleri tercih etmelilerdir. En önemlisi ise süt yapımını artırmak için incir, hurma, nohut ve bol sıvı tüketilmelidir. Bunun yanı sıra saf zeytinyağı ile göğüs bölgesine yuvarlak hareketlerle masaj yapılmalıdır. Bunlar sütü artıracaktır" dedi.