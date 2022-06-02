Anne ve 2 oğlu uykuya daldı! Kars'ta dehşet!

İHA

Kars'ta merkeze bağlı Verimli köyünde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde bir evde göçük meydana geldi.

UYKUDAYKEN EVLERİ YIKILDI

İHA'da yer alan habere göre uykuda olan anne ve çocukları göçük altında kaldı. Durumu fark eden köylüler olay yerine gelerek göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocuklar Sibel Budak (12), Bedirhan Budak (10), ve Boran Budak’ı (8), kurtarmak için çalışma yaptı.

OLAY YERİNE KURTARMA EKİBİ GELDİ

Olay yerinde Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 2 OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan anne Songül ile çocukları Bedirhan ve Boran Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralı olarak kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Jandarma ekipleri evin etrafında önlem aldı. Budak ailesinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.