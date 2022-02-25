Anne babanın yıkıldığı an!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, asansör yanında 22 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan genci teşhis etmek için olay yerine gelen ailesi yürek dağladı.
Konyaaltı ilçesindeki Beach Park asansör yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan şahıs için ekipler kayıp başvurusu olup olmadığını araştırdı. Ekipler yerdeki şahsın eşkaline benzer bir kayıp başvuru olduğunu belirlerken, savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri cansız beden üzerinde ve bölgede araştırma yaptı.
ÖRTÜYÜ KALDIRINCA ACI MANZARA İLE KARŞILAŞTI
Cenaze aracı beklendiği esnada bölgeye kayıp başvurusunu yapan aile geldi. Ekipler bir süre aileyi cansız bedenin olduğu yere yaklaştırmadı. Daha sonra baba Ali D. teşhis için örtüyü kaldırdığında acı manzara ile karşılaştı. Eşinin ağladığını gören anne Nurten D. gözyaşları içinde yere yığıldı.
'SEN BİLMİYOR MUSUN BEN DAYANAMAM SANA'
Acılı anneyi iki kadın polis memuru teselli etmek için büyük çaba sarf etti. Fenalık geçiren anne Nurten D, "Doğukan gitti. Nasıl sakinleşeyim ben. Annem. Gerçek olamaz gerçek değil bu, olamaz olamaz. Çok olmadı, yanımızdaydı. Ali bu nasıl bir şey bu Ali. Sen bilmiyor musun ben dayanamam sana. Nasıl yaptın Doğukan sen? Doğukan değildir dedim, gerçek değildir dedim. Nasıl yapar bunu, nasıl dayanırım bilmedi mi? Dayanamadım bilmedi mi?" diye feryat etti.
DURUMU KÖTÜLEŞEN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI
Gözyaşlarını tutamayan baba Ali D. ise oğlunun bölgeye sık sık gezmeye geldiğini dile getirdi. Durumu kötüleşen Nurten D. için sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede gelen motorize sağlık ekibi Nurten D.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve acılı anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.
22 yaşındaki Doğukan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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