Anne, babalar dikkat! Su diye içti!

DHA

Kilis'in Çalkaya Köyünde oturan Mehmet-Emine Can çiftinin 18 aylık çocukları Yusuf, su zannederek yanlışlıkla kireç çözücü içti.

KÜÇÜK ÇOCUK YOĞUN BAKIMA ALINDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre ailenin fark etmesi üzerine Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf, yoğun bakıma alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Boğaz kısmı ve organları zarar gören Yusuf Can'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Doktorların durumu iletmesinin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek küçük Yusuf için ambulans uçak tahsis etti.

Yusuf Can, akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ne uçak ambulans ile sevk edildi.

"SU YERİNE KİREÇ ÇÖZÜCÜ İÇTİ"

Oğlunun iyileşmesi için dua eden Mehmet Can, "Oğlum su yerine kireç çözücü içmiş. Fark eder etmez hemen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne getirdik. Yoğun bakımda 5 gündür tedavisi sürüyor. Bugün ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek" dedi.

Anne Emine Can ise oğlunun iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.