Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirlendi
Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.