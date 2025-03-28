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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

        Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

        Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:13
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        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
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        Ankara'nın Haymana ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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