Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da 5 köpek ölü bulundu; zehirlendikleri iddia edildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da 5 köpek ölü bulundu; zehirlendikleri iddia edildi

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 köpek ölmüş halde bulundu. 7 köpekten 5'inin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yine Altındağ! 5 ölü köpek bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde Umut Ünal'ın (36), sokakta yavruyken bulup, çalıştığı iş yerinin yanındaki kulübede büyüttüğü 7 köpekten 5'inin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

        Zübeyde Hanım Mahallesi, Tesviyeci Caddesi'nde oto tamirhanesinde çalışan Umut Ünal, 6 ay önce yolda ezilme tehlikesi geçiren 7 yavru köpeği alarak, iş yerinin yanında kendi imkanlarıyla yaptığı kulübede beslemeye başladı. Ünal, 5 Ağustos'ta iş yerine geldiğinde, çevredeki esnafın da desteğiyle besleyip büyüttüğü köpeklerden 5'ini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpekler, belediye ekiplerine teslim edildi.

        Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, 6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da 1'i öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6- 7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Habertürk Anasayfa