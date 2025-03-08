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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara'da 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

        Ankara'da 19 tüp kobra zehri ele geçirildi

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri yaptıkları operasyon sonucunda kalem içerisine gizlenmiş, piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 tüp kobra zehri ele geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:28
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        Kalem gibi ama aslında zehir!
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        Ankara'da piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan kalem içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, şüpheliler V.L. ve S.S'nin kobra zehri satmak için Beypazarı ilçesinde müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

        Zanlıları takip eden ekipler, Dibecik Mahallesi'nde şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan kalem içine gizlenmiş 19 tüp kobra zehri ele geçirildi.

        "Zehirli madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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