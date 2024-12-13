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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere reflektörlü çıkartma ve kol bandı dağıttı | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere reflektörlü çıkartma ve kol bandı dağıttı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabah karanlıkta okula giden öğrencilerin trafikte güvenliğini sağlamak için reflektörlü çıkartma ve kol bantı dağıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:27
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        Öğrencilere reflektör
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafikte yaya güvenliğini sağlamak amacıyla öğrencilere reflektörlü çıkartma ve kol bandı dağıttı.

        ABB'nin sabah hava aydınlanmadan okula giden öğrenciler için başlattığı ‘reflektörlü kol bandı ve çıkartma' dağıtımı devam ediyor. “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla iki yıl önce başlatılan uygulama ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmeleri amaçlanıyor.

        Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz reflektörlü çıkartma ve kol bandı dağıtıyor. Zabıta Şube Müdürü İbrahim Özçırpıcı uygulamaya ilişkin, “Zabıta Daire Başkanlığı olarak başlatmış olduğumuz ‘Güvenli Ankara Güvenli Yaya' uygulamamıza bu yıl da devam ediyoruz. Öğrencilerimizin karanlıkta güvenle okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla çantalarına reflektörlü sticker yapıştırıyor, kollarına takılabilen reflektörlü kol bandı veriyoruz. Öğrencilerimizin trafikte fark edilmelerini ve güvenliklerini artırmak adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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