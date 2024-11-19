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        Haberler Gündem Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturmasında 2 kişi geçici olarak görevden alındı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturmasında 2 kişi geçici olarak görevden alındı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı

        Giriş: 19.11.2024 - 23:45 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:37
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        ABB'de 2 kişi geçici olarak görevden alındı
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen konserlerle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'u geçici olarak görevden aldı.

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE SORUŞTURMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

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        Gelen ihbarları dikkate alan Başsavcılık, Memurların Yargılanması Hakkında Kanunun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Müzekkerede; konunun araştırılması istendi. Suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun Savcılığa bildirilmesi istendi.

        Savcılık ayrıca gelen şikayet dilekçelerini de detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini kararlaştırdı. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, Savcılığın talebi üzerine ABB konserleri ile ilgili iddiaları müfettiş eliyle inceleyerek, rapor hazırlayacak. Savcılığın soruşturması ve rapor doğrultusunda şekillenecek.

        YAVAŞ: SUÇU OLAN VARSA CEZASINI ÇEKECEKTİR

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

        "11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.

        Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız, suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz."

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        İBB’YE SORUŞTURMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

        Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        İMAMOĞLU: TEFTİŞ EDİLMEKTEN ONUR DUYARIZ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturmalar hakkında, itibar suikastı yapıldığını belirterek, "Bizim kimseden korkumuz yok. Teftiş edilmekten onur duyarız. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerini ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor." dedi.

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