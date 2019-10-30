30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlker Başbuğ, Ergenekon Davası sanığı olarak yarın Yüce Divan'da yargılanacak. Yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu yapacak. 2017 yılının Temmuz ayında İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ´un dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi´ne göndermişti.
Mahkeme gerekçe olarak Yargıtay´ın bozma ilamında da açıkça vurguladığı gibi mahkemenin görevsiz olduğunun ortada olduğunu belirterek, "Dosyada yapılabilecek tüm tartışmaların ve gerekirse delillerin değerlendirilmesinin yüksek görevli mahkemece yapılmasının uygun olacağı her türlü izahtan ötedir. Bozma ilamı da açıkça bunu belirtmektedir" tespitinde bulunmuştu.
Mahkeme, beraat kararı verilip verilmeyeceği değerlendirmesinin dahi yüksek görevli mahkemece yapılmasının yerinde olacağını vurguladığı gerekçesinde, "Zira görev hususunun öncelikle değerlendirilmesi zorunlu hususlardan olduğu, görevli olmayan mahkemece yapılan işlemlerin hükümsüz olduğu, bu nedenle olası bir beraat kararının da yüksek görevli mahkemece verilmesinin en doğru olacağı sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer vermişti.
BAŞBUĞ "BEKLİYORUM" DEMİŞTİ
26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 3 Temmuz 2019'da Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlamış, Yüce Divan hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Başbuğ o programda şunları söylemişti:
"5 Temmuz 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne dosya gitti. 12 Ekim 2017'de dosyayı Başbakanlık'a yolladı Anayasa Mahkemesi. Esasında Yüce Divan olarak. Yasalarımıza, anayasaya göre Genelkurmay Başkanı'nı ancak Yüce Divan yargılar, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi yoktur dedi. Benimle ilgili salt hukuk açısından bir karar yok. 12 Ekim 2017'de Başbakanlık'a gönderdi. Cumhurbaşkanlığı soruşturma izni verirse açılacağı söyledi. 1 yıl 9 aydır bu soruşturma izninin verilip, verilmeyeceği. Biz de bu konuyla ilgili olarak kitabımızda şunu yazdık; eğer bu davalarla bazı kişiler üzerinde baskı oluşturulması düşünülüyorsa bu boşuna bir çabadır. Cezaevinde bile düşünce hürriyetinden vazgeçmeyenlere bir şey yapamazsınız diyorum. Bu soruşturma iznini ana davayla bağlantılı olduğu için beklettik denilebilir. Şimdi dava bitti. Ben sayın Cumhurbaşkanımızla 6 yıl çok yakın çalıştım. 15 Temmuz 2016'dan sonra bir görüşmemiz oldu. 6 yıl içinde beni tanımamışsa söyleyecek bir sözüm yok."
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