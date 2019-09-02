Antalya'nın Serik ilçesinde, 30 Ağustos Cuma günü akşam saatlerinde Serik-Belek yolunda yürekleri parçalayan bir kaza meydana geldi. Belek Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe giden Alya Erva Alkan (4) ve annesi, düğün sonrasında eve gitmek için yola çıktı. Alya Erva, bu sırada kendilerini almaya gelen babasını yolun karşısında görünce annesinin elini bırakıp, ona doğru koşmaya başladı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI AMA...

DHA'da yer alan habere göre yola giren Alya Erva'ya, O.B.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yola savrulan Alya Erva, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Alya Erva Alkan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.