Altın fiyatları 20 aralık Perşembe günü ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.427,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde -1,03 düşüşle 211,46 liradan işlem görüyor. Peki, güncel gram altın, çeyretk altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Aralık altın fiyatları...