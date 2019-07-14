Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, en son kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,16 yükselişle 260,70 liradan işlem gördü. İşte 14 Temmuz canlı ve güncel altın fiyatları