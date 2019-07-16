Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun cevabı belli oldu. Altın uzmanları, İngiltere'de işsizlik rakamları, Avro Bölgesi'nde dış ticaret verileri, ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksleri ile perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti. Bugün gram altın fiyatı 258,82, çeyrek altın fiyatı ise 423,17 liradan alıcı buluyor. İşte, 16 Temmuz güncel altın fiyatları