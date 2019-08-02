Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı piyasalardan gelen ilk rakamlarla cevap buldu. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de düşüş trendini sürdürüyor. Altın uzmanları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin yoğun olduğu yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Güncel altın fiyatları haberimizde.