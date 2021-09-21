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SON DAKİKA: Almanya'nın ilk kadın şansölyesi: Angela Merkel cinsiyet eşitsizliğiyle nasıl mücadele etti?

Almanya'nın ilk kadın şansölyesi: Angela Merkel cinsiyet eşitsizliğiyle nasıl mücadele etti?

Almanya'nın ilk kadın başbakanı Angela Merkel, çalkantılı bir dünyada pragmatik liderliğiyle birçok kişi tarafından övüldü ve bazıları tarafından feminist bir simge olarak görüldü. Associated Press'te yer alan habere göre, Merkel'in 16 yıllık iktidarında cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede bazı fırsatların kaçırıldığı ifade ediliyor.

21.09.2021 - 09:37 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Forbes dergisi tarafından son 10 yıldır arka arkaya "Dünyanın En Güçlü Kadını" seçilen 16 yıllık Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı'da liberal değerlerin güçlü bir savunucusu olarak gösteriliyor. ABD eski Başkanı Donald Trump veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderlerle erkek egemen toplantılarda kolayca yerini aldı.

     

  • Milyonlarca kadın, siyasette erkek egemenliğinin 'cam tavanını' kırdığı için 67 yaşındaki Merkel'e hayranlık duyuyor. Merkel, Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya yaptığı gezilerde sık sık kadın hakları projelerini ziyaret etmeye dikkat etti. Fakir ülkelerdeki kadınlara eğitime ve işe daha iyi erişim sağlamanın bu ülkelerin kalkınmasının anahtarı olduğunu her zaman vurguladı.

     

  • Ancak Almanya'daki kadınların durumuna gelince, Merkel görevini daha fazla cinsiyet eşitliği için zorlamak için yeterince kullanmadığı için eleştirildi.

     

  • Almanya'nın en ünlü feministi Alice Schwarzer, "Açık olan bir şey var: Bir kadın, kadınların bunu yapabileceğini gösterdi. Ancak, tek başına bir kadın şansölye özgürleşmeyi sağlamaz." dedi. 78 yaşındaki kadın hakları aktivisti Schwarzer, ülkede hem sevilen hem de nefret edilen Alman kadın hareketinin en önde gelen kurucu üyesi.

     

     

  • Merkel ile yıllar boyunca bire bir akşam yemeklerinde buluşan Schwarzer, "En tepeye ulaşan ilk kişi o. Fakat saf varlığı dışında kadın politikası için herhangi bir şey yaptı mı? Dürüst olmak gerekirse, çok fazla değil." ifadelerini kullandı.

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