Almanya'da salgında son durum!

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Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona salgına ilişkin son verileri paylaştı. Almanya'da 24 saatte 10 bin 315 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 765 bin 666’ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 272 oldu. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 381 bin 900 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısının 349 bin 494 olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında ve 27 Aralık’tan bu yana 188 bin 553 kişiye aşı yapıldı.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn aşılama kampanyasının planlandığı gibi devam ettiğini belirterek Ocak ayının sonuna kadar huzurevi sakinlerinin aşılanmasının tamamlanacağını açıkladı.

190 BİNE YAKIN KİŞİYE AŞI YAPILDI

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık'tan bugüne kadar aşı yaptıranların sayısının 188 bin 553 kişiye ulaştığı bildirildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 87 kişi aşı oldu. Böylelikle bugüne kadar toplam 188 bin 553 kişiye aşı yapıldı.

Açıklamada, virüs bulaşma riski yüksek olan sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde görev yapan 86 bin 692 kişiye aşı yapıldığı belirtildi.

Aşılananların çoğunun 101 bin 861 kişi ile yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve 80 yaşın üstündekiler olduğu ifade edildi.

Şimdiye kadar en fazla aşının 39 bin 5 ile Bavyera'da, en az aşının ise 810 ile Thüringen eyaletinde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede devam eden yılbaşı tatil nedeniyle eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların, RKI'ye geç ulaştığı, gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.