Merkel'den Türkiye'ye övgü

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınından, ülkede etkili olan sel felaketine ve Türkiye ile ilişkilere kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları sırasında Türkiye’yi Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapması nedeniyle öven Merkel, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaparak çok iyi bir iş yapıyor. Türkiye ile olan (mülteci) anlaşmanın sürmesini istiyorum. Ankara ile daha yakın ilişki istiyorum" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merkel, "Farklılıkları gidermek için sabır gerekiyor. Bir anlaşmazlık oldu ancak cesaretimiz kırılmamalı" ifadelerini kullandı

Türkiye’nin AB ilişkilerine değinen Merkel, "Türkiye'nin AB’ye üye olabileceğini sanmıyorum" ifadesini kullandı.