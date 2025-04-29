Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' yanıtı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e yakın koruma polislerinin kamera bantlama görevi olmadığını söyledi. Yerlikaya, "Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır" dedi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.
Yerlikaya, "Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" dedi.