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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' yanıtı | Son dakika haberleri

        Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e 'bant' yanıtı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP lideri Özgür Özel'e yakın koruma polislerinin kamera bantlama görevi olmadığını söyledi. Yerlikaya, "Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:15
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        Yerlikaya'dan Özel'e 'bant' yanıtı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" dedi.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt verdi.

        Özel'den İmamoğlu açıklaması
        Özel'den İmamoğlu açıklaması

        Yerlikaya, "Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki… Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" dedi.

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