İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'ye karşı alınan kararlar ve ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hakkında konuşmasına başlayan Akşener, "Yeni biz olabilmenin yolu, ortak değerlerimizde buluşabilmektir. İYİ Parti'nin ilk gününden bu yana yeni dil tam da budur. Milletimizin Barış Pınarı Harekatı'ndaki duruşu, Cumhuriyet'in yerelden merkeze devletiyle milletiyle birlikte kutlanması yeni siyaset tarzının ülkemizin en büyük ihtiyacı olduğunun göstergesidir" dedi.

HAREKAT ELEŞTİRİSİ

"Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz" diyen Akşener, "Güvenli Bölgeyi oluşturmak için başlayan harekat, yeni bir vizyonsuzluk kazandı. 480 kilometrelik hedefin sadece 120 kilometresinde varız. Rusya önümüze dikildi, Şam yönetimi bölgenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. Esad kazandı, Putin kazandı, İran kazandı, Trump kara geçti; kaybedense Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DOSTU KALMADI"

ABD ve Fransa'nın Türkiye aleyhine aldığı kararları eleştiren Meral Akşener, "Türkiye'yi iyice sıkıştırmak için adımlar atıyorlar. Nisan ayında aynı tezgah masaya konulurdu. Bu sefer erken başladı. O başkentlerde Türkiye'nin dostları vardı, kalmadı. Türkiye'yi her geçen gün daha büyük yalnızlığa iten yalnızlığa son vermeliyiz" diye konuştu.

"BU KIŞ GEÇMEZ, BAHAR GELMEZ"

"İktidar vergi ve harçlara yüzde 22,5 zam kararı aldı" diye konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılında 199 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi 2020 yılında 3,1 milyar liraya yükseltildi" dedi. Akşener, "Siparişle ekonomik tablo çiziyorlar. Yatırımcıların Türk ekonomisine güvenmesini bekliyorlar. Milletimizin aklıyla alay ediyorlar. Bu iş böyle gitmez. Bu kafayla bu kış geçmez, bahar gelmez" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü olamazsak elin adamı çamuru tarihimize atar. Bizde zulüm, kıyım bulunmaz. Acı elbette yaşanmıştır, bu acı ortak acımızdır. Tehcirde ölen Ermeni vatandaşlarımız da bizim acımızdır. Türk milleti masumların hayatına kast etmez, bağrına basar. Yeri gelir Anzakları evlat edinir, Koreliler için can verir, Saddam'ın gazabından kaçan Kürtlere kalkan olur, 4 milyon Suriyeliye kapılarını açar. Herkes dininde, inancında serbesttir. Türkiye güçlü olursa herkes yerini bilir."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerini de sıralayarak şunları söyledi:

"2002-2007 arasındaki büyüme oranını sürdürebilseydik, kişi başı milli gelirimiz 16 bin dolar olacaktı. Demek ki AK Parti'nin görece başarılı olduğu yıllarda Türkiye parlamenter sistemle yönetiliyormuş. Demek ki parlamenter sistemle Türkiye ekonomisi büyüyebiliyormuş. Daha fazla güç için sistem değiştirmeye kalktılar. Devlet geleneğimizi deneme tahtasına çevirdiler. Türkiye'de son 17 yılda yaşananlar bir geriye gidiştir. Bu tersine gidişin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Hızla 19'uncu yüzyıla gerileyen Türkiye'nin yönünü 21'nci yüzyıla biz çevireceğiz. Kuvvetler ayrılığını tesis edeceğiz. Yasama, yürütme, yargı ve medyayı bağımsız kılacağız ve bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz."

BOĞAZİÇİ YASASI TEPKİSİ

İYİ Parti lideri Akşener konuşmasında Boğaziçi yetkisinin devri konusunda eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Son günlerdeki bir başka tartışma da bu gerçeğin en önemli örneklerinden. 31 Mart'ta İstanbul'da millet iradesini yok saydılar, millet 23 Haziran'da gerekli dersi verdi. Akıllı yöneticiler milletin bu uyarısından ders alır. Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalelerini biliyorsunuz. İhaleyi belediyenin maaşlı çalışanına hediye ettiler. Şimdi de İstanbul Boğazı yetkilerini gasp etmeye çalışıyorlar. Belediyenin ellerinden gideceğini gördüğü için yetkiyi Ankara'ya vermek için adımlar attı. Millet yetkiyi bu yüzden aldı. İktidar beton dikmeye devam edeceğim diyor. Uyarıyorum; Boğaziçi'nin sahibi Türk milletidir. Sayın Erdoğan, milletle inatlaşma. Milletin Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkiyle inatlaşma."