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        AKOM'dan İstanbul uyarısı

        AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:28 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:28
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        AKOM'dan İstanbul uyarısı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

        SICAKLIKLAR DA DÜŞÜYOR

        Halihazırda yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağının, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildiği açıklamada, salı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği aktarıldı.

        Açıklamada, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine çıkacağı, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
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