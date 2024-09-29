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        2 ilde alevler yükseldi!

        Manisa Alaşehir ile Uşak Banaz'da orman yangını çıktı. Her iki yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip ile müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:01 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:29
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Serinyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        6 UÇAK VE 3 HELİKOPTER DE BÖLGEDE

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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        UŞAK'TA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Uşak'ın Banaz ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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        #son dakika
        #Manisa
        #uşak
        #orman yangını
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