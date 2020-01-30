DHA

İstanbul Ümraniye'deki Elmalıkent Mahallesi'nde iddialara göre, 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T.'nin (29) yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi.

DEMLİK İÇİNDEKİ KAYNAR SUYU DÖKTÜ

DHA'da yer alan habere göre I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü. I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikâyetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

ÜÇ KERE AMELİYAT EDİLDİ

Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı. 3 kere ameliyat edilen I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisi sürüyor. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ŞAKA YAPTIM BİR TANEM"

Hastaneki tedavi süren I. T., "15 tatil için babamın yanına gitmiştim. Üvey annem ile birlikte kalıyorlar. Hamileymiş, bir tane de çocuğu var. İlk gittiğimde bana iyi davrandı. Ama ikinci gittiğimde özel bölgeme tekme attı. Ondan sonra 'Ne yapıyorsun' deyince, bana güldü, kahkaha atmaya başladı. Sonra acıdığını söyledim, oturdum. 'Şaka yaptım bir tanem' dedi. Ondan sonra bir gün daha geçti. Zaten babam sabah 10'da işe gidip akşam 10'da işten geliyor.

"BANA YARDIM EDER MİSİN"

Oturduk, yemek yedik. Ama yemek boyunca çaydanlıkta su vardı, tüpteydi. Yemeğimizi yerken, yemek olurken çaydanlık hala kaynıyordu. Yemeğimizi yedik, gittik mutfağa. 'Bana yardım edebilir misin' dedi. Zaten gittiğimden beri işleri bana yaptırıyordu. Yapmasında değilim de 'yap' dedi yaptım. Ondan sonra gittim bulaşık makinesindeki eşyaları dizdim. Sonra bana 'yediklerimizi de yerleştir' dedi.

"ELİ ÇAYDANLIKTAYDI"

Ben de yerleştirdim ama o orada hiçbir şey yapmıyordu. Tüpte çaydanlık vardı, eli de çaydanlıktaydı. Yerleştirmeye başladım. Bana bir tava verdi ve bulaşık makinesine yerleştirmemi söyledi. Yerleştirdim, kapağını kapattım, çıkıyordum. Bana böyle konulmayacağını söyledi. Çıkardı tekrar elime verdi. Bulaşık makinesine koydum, koyduğum gibi başımdan aşağı kaynar su döktü" dedi.

"BİR ŞEY OLURSA DİYE KONUM ATMIŞ"

I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz da, "Pazar günü okullar tatil oldu benim kızım, 'Ben babamı özledim babamın yanına gitmek istiyorum' dedi. Ben de 'Yok kızım gitme ne gideceksin' dedim. O da 'Yok anne ben çocuğu da çok özledim. Bebeği görmek istiyorum bebeğe hediye de aldım.' dedi. 'Tamam kızım git' dedim ben de. Pazar günü babası Taksim'e geliyor. Taksim'den alıyor Ümraniye'ye gidiyorlar. Kızımı aradım 'Ne yapıyorsun?' dedim, 'Ben evdeyim, biz eve geldik anne' dedi. 'Bebeği de çok tatlıymış anne kardeşime benziyor.' dedi. Babası işteyken kıza tekme atıyor. Babasını arıyor, 'Baba bu kadın bana tekme attı.' diyor. Babası da 'O sana şaka yapmıştır, tekme atmamıştır.' diyor. Teyzesini aramış, 'Ben sana bu konumu atıyorum. Bana bir şey olursa bu konumda beni bulursun.' demiş" diye konuştu.

"BABASI, 'SÖYLEME, ANNEN EŞİME ZARAR VERECEK' DEMİŞ"

Kızım eğilirken kaynar su bütün vücudunun üzerine dökülüyor komple kızım yanıyor. 2 gündür hastanede, haber vermediler bana. Kızımın telefonu da kapalı. Suyu bilerek dökmüş. Kız bayılmış yere düşmüş. Kafatasını sırtını komple yakmış. Kızı hastaneye getiriyorlar. Babasına 'Beni kadın yaktı' diyor. Babası da 'Söyleme, annen eşime zarar verecek. Sen, bulaşık makinesinin üzerinde ocak varmış, ocağın üzerinde çaydanlık varmış, ben makineyi açarken üzerime geldi dersin' demiş. Kimi arıyorsak herkese böyle söylüyorlar, yalan konuşuyorlar. İlk ifadesini böyle yazmış" ifadesini kullandı.