İğrenç olay! Öğrenciye cinsel taciz!

İHA

Son dakika haberler... Bolu'da edinilen bilgiye göre, müzik öğretmeni olan Cihat K. bateri çalma eğitimi verdiği N.K. (16) isimli kız öğrencisini evine davet etti. İddiaya göre Cihat K., evine gelen öğrencisi N.K.’ya cinsel tacizde bulundu.

EVDEN KAÇTI AİLESİNE ANLATTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre öğretmeninin tacizine maruz kalan N.K., evden kaçarak durumu ailesine anlattı. N.K. ve ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cihat K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

"BU BİR İFTİRADIR" SAVUNMASI

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Cihat K., karar duruşmasında kendisini savunarak, "N.K. ile bateri kursunu tamamladıktan sonra kendisini evime davet ettim. Evde kendisi fazla kalmadı. Biraz sohbet ettikten sonra evden ayrıldı. Kendisine kesinlikle tacizde bulunmadım. Bu bir iftiradır" dedi.

"GÜVENEREK TEKLİFİNİ KABUL ETTİM"

N.K. ise “Kendisinden bateri kursu alıyordum. Olay günü beni evine davet etti. Önce kabul etmedim. Kendisine güvenerek daha sonra teklifini kabul ettim. Evine gittik ve beni yatak odasına götürüp cinsel tacizde bulununca korkumdan hemen evden çıkıp gittim. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 6 YIL 8 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cihat K.’ye iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası ve karşı tarafa 10 bin 250 lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.