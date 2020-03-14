DHA

Düzce'de, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde, İstanbul yönüne giden Sedat Mutlu idaresindeki otomobil, Gülşah Ilıkkan idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Ilıkan'ın otomobilin çarpmanın etkisiyle Salih Müderrisoğlu idaresindeki tankere çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre iki otomobilin savrularak bariyerlere çarptığı kazada, otomobil sürücüleri Sedat Mutlu, Gülşah Ilıkkan, Necibe Ilıkkan ve Fatma Ilıkkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede etti.

OĞLUNU BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Yaralılardan Gülşah Ilıkkan, ilk müdahalesi yapıldığı sırada kazadan yara almadan kurtulan oğlu Ali Ilıkkan´ı kucağından bırakmadı. Yaralılar, Düzce´deki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.