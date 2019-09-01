Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen cuma günü saat 23.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ergün (34),henüz bilinmeyen bir nedenle, 3. kattaki evine pencereden girmek için 5 katlı binanın çatısına çıkarak gün ışı panelinin su hattı demirine ve bir ucunu da vücuduna bağladığı anten kablosuyla kendisini boşluğa bıraktı.

KABLO KOPTU YERE ÇAKILDI

İHA'da yer alan habere göre bir süre havada asılı kalan Ergün kablonun kopmasıyla önce bina dışında monteli olan klima motorunun üstüne ardından toprak zemine çakıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yunus Ergün bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.