12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Kadıköy, Acıbadem´de 23 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen olayda, Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru seyir eden metrobüs şoförü Recai Türkoğlu´nun Acıbadem durağında metrobüste bulunan Murat Akpınar´la tartışması üzerine, sanık Akpınar şoföre şemsiye ile müdahale etmişti.
17 KİŞİ YARALANMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre müdahale ile yoldan çıkan araç karayoluna girerek başka araçlarla çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmış ve 13 kişinin şikayetçi olmasıyla birlikte dava süreci başlamıştı.
68 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nın hazırladığı iddianamede sanık Akbulut, "Olası kastla kasten yaralama", "Kamu malına zarar verme", "Olası kastla mala zarar verme" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.
"TAMAMEN MÜVEKKİLİM SUÇLU DEĞİL"
İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi´nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbulut ve avukatı katıldı. Söz alan sanık avukatı, "Kusurun tamamının müvekkilime atfedilmesi vicdani değildir." dedi.
SON SÖZÜ: "ÜZGÜNÜM" OLDU
Son sözü sorulan sanık Akbulut ise "Ben, yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm" diye konuştu.
ŞEMSİYE SİLAHTAN SAYILDI
Mahkeme, sanık Murat Akbulut´un olay sırasında kullandığı şemsiyeyi silahtan sayarak 13 müştekiyi "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve İETT metrobüsüne yönelik "Kamu malına zarar verme" suçlarından toplam 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme istinaf yolunun açık olduğunu belirterek sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar verdi.
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