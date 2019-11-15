Nevşehir'de, önceki gece saat 22.30'da Ürgüp ilçesine bağlı Üç Güzeller mevkiinde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi evlilik teklifi yapmak için kız arkadaşıyla ahşap yürüyüş yolundan tepeye çıktı. Bu sırada çiftin arkadaşları da yürüyüş yolu üzerinde hazırladıkları mum ve volkanları yaktı.

MUM VE VOLKANLAR YOLU TUTUŞTURDU

DHA'da yer alan habere göre mum ve volkanlar nedeniyle yürüyüş yolunun tahtaları bir süre sonra yanmaya başladı. Yangını gören çift ve arkadaşları olay yerinden kaçarken, yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGINI İTFAİYE EKİBİ SÖNDÜRDÜ

Yangın, Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, Jandarma yürüyüş yolunun yanmasına sebep olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.