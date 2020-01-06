DHA

İstanbul Bakırköy’de, 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen (22),aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu.

32 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

DHA'da yer alan habere göre Görkem Sertaç Göçmen’in ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma ‘ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleşen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.