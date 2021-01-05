Belediye otobüsünde şoke eden tartışma!

DHA

Olay, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alaaddin - Alakova seferini yapan otobüse maskesiz ve HES kodu göstermeden binmek isteyen kimliği açıklanmayan bir kişi, önce kendisini uyaran şoförle tartıştı.

DHA'nın haberine göre, şahıs daha sonra o sırada devriye görevi yapan ve kendisine müdahale eden bekçilere de tepki gösterip tartıştı.

O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Otobüsten indirilen yolcu, hakkında yasal işlem başlatılmak için polis merkezine götürüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!