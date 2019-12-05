DHA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bu gece saat 03.30 sıralarında, Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir hırsızlık girişimi yaşandı. Bir lastik dükkanının güvenlik kamerasının açısını değiştiren, ardından da levye ile kepengini kırıp içeri giren iki şüpheli, bir miktar para, çek ve evrak bulanan kasa ile güvenlik kamerasının kayıt cihazını alıp, çıktı.

150 KİLOLUK KASAYI SÜRÜKLEYİP ÇIKARDILAR

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 150 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek götürmeye çalışan şüpheliler, 200 metre ileride, devriye görevi yapan trafik polisleriyle karşılaştı. Şüpheliler, kasa ve olayda kullandıkları levyeyi yol kenarına bırakıp, kaçtı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Trafik polislerinin telsiz anonsuyla bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Çelik kasa sahibine teslim edilirken, polis, iş yerinde inceleme yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.