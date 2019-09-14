Tiyatrocu Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, 'Bir Baba Hamlet' isimli oyunun turnesi için gittikleri İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı.

Oyunun bitiminden sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile bir restorana giden Çoruh ile Akkoyunlu, yemek yedikleri sırada park eden bir otomobilin sokak köpeğini ezdiğini gördü.

KALABALIK BİR GRUP SALDIRDI

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, uyarıda bulundukları otomobili kullanan kişinin 'Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?" sözlerine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra da kalabalık bir grup bıçaklarla Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'ya saldırdı.

ZANLILARIN İFADELERİ ALINIYOR

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'ya saldıran kişilerin yemek yedikleri restoranın yanındaki türkü barda çalışanlar olduğu öğrenildi. Çoruh, Akkoyunlu'nun yanı sıra Ferhat Aydoğdu ve misafirleri olan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtulurken olay yerine intikal eden polisler tarafından koruma altına alındılar. Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Ferhat Aydoğdu ve misafirleri ile saldırganlar karakola götürülerek ifadeleri alınmaya başlandı.