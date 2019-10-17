17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Selçuk ilçesinde 11 Ekim Cuma günü, kan donduran bir olay yaşandı. Fatma Kaynak, otomobil kaporta tamir dükkanında çalışan 1 yıllık eşi Ahmet Kaynak'ı (29) arayarak 2.5 aylık bebekleri İsmail'in mama yedikten sonra nefessiz kaldığını, dudaklarının morardığını söyledi.
DOKTOR, BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULDU
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine otomobille eve gelen Ahmet Kaynak, eşiyle birlikte çocuğunu Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı muayenede İsmail bebeğin öldüğü belirlendi. Doktorların şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine bebeğe otopsi yapıldı. Otopside bebeğin nefessiz kalması sonucu öldüğü ve yemek borusunda da mama kırıntıları olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİ TAVIRLARI ELE VERDİ
Soruşturma kapsamında salı günü akşam saatlerinde Özalkent Polis Merkezi'ne bir yakınıyla birlikte ifade vermeye giden Fatma Kaynak, aşırı stres yaşadı. Sürekli olarak tuvalete gitmek, dışarı çıkıp hava almak istediğini söyleyen Fatma Kaynak'ın durumundan şüphelenen polis, genç kadını çapraz sorguya aldı.
AĞLAYINCA SUSTURMAK İSTEMİŞ
Fatma Kaynak, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü gözyaşları içinde itiraf etti. Gözaltına alınıp Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Fatma Kaynak, İsmail bebek ağlayınca yüzüne yastık bastırıp boğduğunu söyledi. Kaynak, "Sabah emzirip, mama verdim. Çocuk minder üzerinde yatarken ağlamaya başladı. Yastığı yüzüne koydum ama bastırmadım. Daha sonra tekrar ağlayınca yüzüne tekrar yastığı koyup bastırdım. Bir süre sonra yanına gidip yastığı çektiğimde nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark ettim. Eşimi aradım ve beraber hastaneye götürdük" dedi. Olayı bir anlık sinirle yaptığını ileri süren Fatma Kaynak, "Psikolojim bozuktu. Pişmanım" diye konuştu. Bebek, Musalla Mezarlığı'na defnedilirken, Fatma Kaynak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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