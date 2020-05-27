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HaberlerGündemSon dakika akılalmaz dehşet! Eşini dövüp babası ve ağabeyini bıçakladı! - Haberler

Eşini dövüp babası ve ağabeyini bıçakladı!

Adana'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişi, eşini darp edip rehin aldı. Ardındansa onu kurtarmaya gelen kayınpederi ve kayınbiraderini bıçakla yaraladı. Zanlı gözaltına alınırken bıçakla yaralanan baba ve oğul ile darp edilerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

27.05.2020 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
kadına şiddet
İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre, madde bağımlısı Beşir G. (25) bir süre önce Kardelen G. (21) ile evlendi. Ancak genç madde bağımlısı olduğu için çiftin arasında sürekli tartışma çıktı. Bugün sabah saatlerinde de Beşir G. eşiyle tartışıp onu darp etmeye başladı. Komşuları Beşir G.'nin babası Sabır (45) ile ağabeyi Fatih G.'yi (28) haber verdi.

BABASI VE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre baba ve oğlu kısa sürede eve geldi. Beşir G., babasının ve ağabeyinin geldiğini görünce bıçak çekip eşini rehin aldı. Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis gelmeden baba ve oğlu kadını kurtarmak için müdahale edince Beşir G. babası ve ağabeyini bıçakladı.

ÜÇÜ DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ise zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise darp edilerek yaralanan kadın ile bıçakla yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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